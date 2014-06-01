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      • Лошадь выбежала на дорогу в Минске и спровоцировала ДТП

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:32
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      Лошадь выбежала на дорогу в Минске и спровоцировала ДТП. Инцидент случился в понедельник, 12 сентября. 

      43-летний водитель машины марки "Ситроен" ехал по Долгиновскому тракту со стороны МКАД к улице Орловской. Около дома №70 по Долгиновскому тракту неожиданно для водителя на проезжую часть выбежала лошадь и остановилась.

      Для предотвращения наезда он затомозил и изменил траекторию движения влево. Мужчина смог избежать наезда на животное, но из-за торможения машина наехала на бордюрный камень и перевернулась на левую сторону.
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