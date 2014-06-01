Лошадь выбежала на дорогу в Минске и спровоцировала ДТП

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в Минске иИнцидент случился в понедельник, 12 сентября.43-летний водитель машины марки "Ситроен" ехал по Долгиновскому тракту со стороны МКАД к улице Орловской. Около дома №70 по Долгиновскому тракту неожиданно для водителя на проезжую часть выбежала лошадь и остановилась.Для предотвращения наезда он затомозил и изменил траекторию движения влево. Мужчина смог избежать наезда на животное, но из-за торможения машина наехала на бордюрный камень и перевернулась на левую сторону.