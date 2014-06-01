Лукашенко ждет "виртуозной логистики" от Минтранса и правительства

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Александрот Минтранса и правительства. Об этом он заявил, когда заслушивал доклад о работе транспортного комплекса в условиях санкций."Тема сегодняшнего нашего обсуждения не новая. Я пригласил вас сюда, чтобы оценить работу транспортного комплекса в условиях санкций и найти решения, если это нужно, самых злободневных вопросов. Не секрет, что именно транспортная отрасль является естественным проводником внешнеторговых операций, приносит Беларуси примерно половину валютной выручки от экспорта услуг (около 45%)", - сказал Президент.По его словам, сложившаяся ситуация разорвала многие давно выстроенные логистические цепочки."Разумеется, это приводит к издержкам производителей во всех отраслях. Чтобы прибыльно продать свою продукцию на экспорт или поставить на внутренний рынок комплектующие, требуется поистине. И проще, во всяком случае, в ближайшем будущем не станет. Поэтому по-прежнему ежедневная работа Министерства транспорта - договариваться о вагонах, контейнерах, пропускных "окнах", конкурентных тарифах. Тем более что задачи по наращиванию физических объемов и диверсификации экспорта отраслевым министрам поставлены. Их выполнение в некотором роде зависит от расторопности Министерства транспорта, "Белавиа".С начала введения ограничений прошло достаточно времени, чтобы не только нащупать все проблемные места, но и принять адекватные меры реагирования. Так, мы вовремя, что называется, отзеркалили запрет на перемещение грузовых автомобилей из Евросоюза по нашей территории. Теперь ежедневно на перецепке у нас порядка тысячи транспортных средств. То есть сюда приехали - будьте добры оставить свой груз, прицепы, езжайте в обратную сторону, мы повезем дальше ваш груз", - сказал белорусский лидер.Он попросил доложить, как Минтранс решает задачи по наращиванию перевозок железной дорогой в восточном направлении."Обеспеченность контейнерами под потребность должна быть стопроцентная. Но никто вас не ограничивает по всем направлениям", - добавил глава государства.