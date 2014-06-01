Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты

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Александрмежправительственного соглашения с РФ о сотрудничестве по. Соответствующий указ уже выложен на Национальном правовом интернет-портале республики."Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации, в качестве основы для проведения переговоров", - сказано в документе.На проведение переговоров и подписание соответствующего соглашения уполномочен Минтранс республики.Напомним, в августе 2020 года глава государства заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие.