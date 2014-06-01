  • » » Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты

      • Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 14:37
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с РФ о сотрудничестве по перевалке грузов через российские порты. Соответствующий указ уже выложен на Национальном правовом интернет-портале республики.

      "Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации, в качестве основы для проведения переговоров", - сказано в документе.

      На проведение переговоров и подписание соответствующего соглашения уполномочен Минтранс республики.

      Напомним, в августе 2020 года глава государства заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь