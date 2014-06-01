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      • В Беларуси начинают снимать запреты на посещение лесов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:49
      (голосов: 0)
      В Беларуси начинают снимать запреты на посещение лесов. Об этом сегодня. 11 сентября, заявили в Министерстве лесного хозяйства страны.

      В частности, полностью снят запрет в Минской области, на Брестчине только в 4 районах ограничено посещение лесных массивов.

      Запреты и ограничения пока действую в 9 районах Гродненской области. До сих пор остается достаточно высокая пожароопасная обстановка в Могилевской области (в 17 районах посещения лесов запрещены или ограничены), Гомельской (18), а в Витебской области по-прежнему "зеленым" на карте запретов и ограничений на посещение остается лишь Браславский район.
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