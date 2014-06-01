В Беларуси начинают снимать запреты на посещение лесов

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В Беларуси начинают. Об этом сегодня. 11 сентября, заявили в Министерстве лесного хозяйства страны.В частности, полностью снят запрет в Минской области, на Брестчине только в 4 районах ограничено посещение лесных массивов.Запреты и ограничения пока действую в 9 районах Гродненской области. До сих пор остается достаточно высокая пожароопасная обстановка в Могилевской области (в 17 районах посещения лесов запрещены или ограничены), Гомельской (18), а в Витебской области по-прежнему "зеленым" на карте запретов и ограничений на посещение остается лишь Браславский район.