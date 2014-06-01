Спасатели нашли шестерых заблудившихся в лесу в Ганцевичском районе

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В субботу, 10 сентября, в МЧС поступила информация о отом, что в лесном массиве около села Еловая Ганцевичского района потерялись шесть человек.Оказалось, что во время сбора клюквы на болоте 4 женщины, а на их поиски вышли двое. Когда потерявшихся, все вместе выйти из леса не смогли и вызвали спасателей, передав координаты своего местонахождения.Прибыв на место,использовали для привлечения внимания сигнальное громкоговорящее устройство, а также пешком прочесывали лес.В 22:15 их нашли, помощь врачей им не потребовалась.