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      • Спасатели нашли шестерых заблудившихся в лесу в Ганцевичском районе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 16:00
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      В субботу, 10 сентября, в МЧС поступила информация о отом, что в лесном массиве около села Еловая Ганцевичского района потерялись шесть человек.

      Оказалось, что во время сбора клюквы на болоте 4 женщины заблудились, а на их поиски вышли двое. Когда потерявшихся нашли, все вместе выйти из леса не смогли и вызвали спасателей, передав координаты своего местонахождения.

      Прибыв на место, спасатели использовали для привлечения внимания сигнальное громкоговорящее устройство, а также пешком прочесывали лес.

      В 22:15 их нашли, помощь врачей им не потребовалась.
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