Спасатели нашли шестерых заблудившихся в лесу в Ганцевичском районе

В субботу, 10 сентября, в МЧС поступила информация о отом, что в лесном массиве около села Еловая Ганцевичского района потерялись шесть человек.
Оказалось, что во время сбора клюквы на болоте 4 женщины заблудились, а на их поиски вышли двое. Когда потерявшихся нашли, все вместе выйти из леса не смогли и вызвали спасателей, передав координаты своего местонахождения.
Прибыв на место, спасатели использовали для привлечения внимания сигнальное громкоговорящее устройство, а также пешком прочесывали лес.
В 22:15 их нашли, помощь врачей им не потребовалась.