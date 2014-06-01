Арина Соболенко проиграла в полуфинале US Open

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Белорусская теннисистка Аринавторой раз подряд не смогла пробиться в финал открытого чемпионата США.Шестая ракетка планетыв 3-сетовом поединке первому номеру мирового рейтинга Иге Свентек (Польша). Встреча продолжалась 132 минуты.В четвертьфинале Соболенко победила Каролину Плишкову (Чехия), которая до этого выбила из турнира белоруску Викторию Азаренко.В 2021 году Арина Соболенко в 1/2 финалапроиграла Лейле Фернандес (Канада).Второй финалисткой нынешнего US Open стала Унс Джабир (Тунис), обыгравшая Каролин Гарсию (Франция).Общий призовой фонд открытого чемпионата США составляет 60 млн долларов. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 2,6 млн долларов, финалисты US Open-2022 получат по 1,3 млн долларов. Соревнования завершатся в воскресенье, 11 сентября.