Коммерсант: Россия хочет поддержать Беларусь увеличением импорта ее топлива

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Россия может, а объем демпфера может составить свыше 60 миллиардов рублей в год. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.По информации издания, Минэнерго и Минфин РФ обсуждают импорт бензина и дизельного топлива из республики. Отмечается, что если стоит задача перенаправления в РФ всего топлива, который Беларусь ранее поставляла на Украину, то объем демпфера составит 5,5 миллиардов рублей по бензинам и 58 миллиардов рублей по дизтопливу."По данным независимого ценового агентства Argus, Беларусь обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива -1,04 и 2,97 миллиона тонн. Российские НПЗ получают субсидии за поставки топлива на внутренний рынок, а белорусские НПЗ сейчас не могут его получить.Поставки в РФ без демпфера будут для Минска убыточны, и такие операции почти не проводятся. В Москве думают, как можно выплачивать демпфер белорусским заводам", - пишет издание.По словам собеседника газеты, Минфин может подготовить изменения в Налоговый кодекс, не уточняя, какой механизм выплат используют."В отрасли считают, что может быть изучен вариант получения демпфера Беларусью посредством трейдинговой компании, зарегистрированной в РФ.Проблемы с экспортом Беларуси в Европу начались из-за введения США и ЕС санкций против белорусских НПЗ после инцидента с посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту, а в июне 2022 года ЕС ужесточил санкции против Новополоцкого НПЗ. В апреле Минск заявил, что из-за санкций загрузка Мозырского и Новополоцкого НПЗ уже снизилась вдвое, примерно до 14 000 и 12 000 тонн нефти в день", - пишет автор статьи.