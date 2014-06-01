Минсельхозпрод изменил минимальные экспортные цены на молочную и мясную продукцию

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Минсельхозпрод изменил. Соответствующее постановление уже выложено на Национальном правовом Интернет-портале.Согласно документу, стоимость продукции устанавливается в зависимости от региона экспорта: Россия, Азербайджан, страны ЕАЭС (кроме РФ), а также страны СНГ и Грузия (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана), страны вне СНГ (кроме Грузии).Свежую, охлажденную и замороженную говядину, а также мясо молодняка крупного рогатого скота нельзя продавать в Россию, страны ЕАЭС, СНГ и Грузию дешевле 4,2 долларов за кг, а от взрослого КРС - дешевле 4 долларов за кг. В остальные государства стоимость экспорта будет не ниже 4,35 долларов и 3,9 долларов за кг.В документ также попали такие позиции, как сухое молоко и сливки, сливочное масло и сыры.Постановление вступило в силу сегодня, 8 сентября.