Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании нарушений ПДД.

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Беларусь и Россия подписали соглашение оВ частности, в ходе заседания Совета глав МВД в Кыргызстане подписано соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.Документ предусматривает взаимное признание по всем нарушениям в области безопасности движения, в том числе зафиксированным с использованием специальных технических средств с функцией фотофиксации, и предполагает обмен данными по электронным каналам связи.Таким образом, вынесенное в отношении гражданина России на территории Беларуси постановление будет иметь юридическую силу и в РФ. При этом, если в Беларуси штраф не будет оплачен, то его могут принудительно взыскать в России на основании соответствующего запроса. Взысканный штраф поступит в бюджет страны-соседки.Аналогичный порядок будет применяться и к владельцам транспортных средств, которые зарегистрированы в Беларуси. Штраф, неоплаченный белорусами в РФ, может быть принудительно взыскан в Беларуси и зачислен в бюджет республики.