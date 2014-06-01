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      • Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании нарушений ПДД

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:13
      (голосов: 0)
      Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании нарушений ПДД.

      В частности, в ходе заседания Совета глав МВД в Кыргызстане подписано соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.

      Документ предусматривает взаимное признание по всем нарушениям в области безопасности движения, в том числе зафиксированным с использованием специальных технических средств с функцией фотофиксации, и предполагает обмен данными по электронным каналам связи.

      Таким образом, вынесенное в отношении гражданина России на территории Беларуси постановление будет иметь юридическую силу и в РФ. При этом, если в Беларуси штраф не будет оплачен, то его могут принудительно взыскать в России на основании соответствующего запроса. Взысканный штраф поступит в бюджет страны-соседки.

      Аналогичный порядок будет применяться и к владельцам транспортных средств, которые зарегистрированы в Беларуси. Штраф, неоплаченный белорусами в РФ, может быть принудительно взыскан в Беларуси и зачислен в бюджет республики.
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