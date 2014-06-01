Лукашенко может помиловать россиянку Софию Сапегу до конца года

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Россиянку Софию. Об этом заявил адвокат ее семьи.“В ИК, где она отбывает наказание, состоялось заседание комиссии, ей дали положительное заключение по ходатайству. Первый этап пройден, теперь можно подавать прошение в комиссию по помилованию", – сказал Антон Гашинский.По его словам, комиссия по помилованию заседает раз в квартал, на ближайшее заседание Сапега со своим прошением не успевает, но будет еще одно заседание до конца текущего года: "Мы рассчитываем, что до конца года ее помилуют".Юрист сослался и на последние заявления руководства Беларуси о том, что готовится амнистия и что будут принимать решения по осужденным индивидуально.