Лукашенко может помиловать россиянку Софию Сапегу до конца года

Россиянку Софию Сапегу могут помиловать до конца года. Об этом заявил адвокат ее семьи.
“В ИК, где она отбывает наказание, состоялось заседание комиссии, ей дали положительное заключение по ходатайству. Первый этап пройден, теперь можно подавать прошение в комиссию по помилованию", – сказал Антон Гашинский.
По его словам, комиссия по помилованию заседает раз в квартал, на ближайшее заседание Сапега со своим прошением не успевает, но будет еще одно заседание до конца текущего года: "Мы рассчитываем, что до конца года ее помилуют".
Юрист сослался и на последние заявления руководства Беларуси о том, что готовится амнистия и что будут принимать решения по осужденным индивидуально.