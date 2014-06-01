Умерла королева Елизавета II

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Британскаяна 97 году жизни. Информацию уже подтвердили в Букингемском дворце.Королева скончалась в замке Балморал -резиденции британских монархов в Шотландии.В Букингемском дворце несколько часов назад заявляли, что медики обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II и рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Позже к королеве прибыли все ее дети и внуки.Елизавета II - старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон - родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол она стала наследницей британской короны.