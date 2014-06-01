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      • В Беларуси командно-штабное учение продлится до 14 сентября - Минобороны

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 10:14
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      В Беларуси командно-штабное учение продлится до 14 сентября. Об этом сегодня, 8 сентября, заявили в Министерстве обороны республики.

      Как поясниди в ведомстве, для демонстрации транспарентности перед международным сообществом и стремления к укреплению региональной безопасности, Беларусь пригласила для участия в наблюдении за активной фазой учения представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при минобороны республики.

      В министерстве пояснили, что учение проводится, чтобы обучить военных непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению.

      Отработка практических действий будет проходить на полигоне "Брестский", а также на участках местности в Минской и Витебской областях.

      "Во время учения солдаты отработают на практике следующие ситуации: ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником, восстановление контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационная поддержка войск, обеспечение силовых мер военного положения, борьба с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями", - заключили в обороном ведомстве.
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