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      • Обязательную школьную форму введут в Беларуси в 2023 году

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 22:10
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      Обязательную школьную форму введут в Беларуси в 2023 году. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил глава комитета по образованию Мингорисполкома.

      По словам Натальи Проскуровой, до начала этого учебного года все школы республики выбрали единый элемент для школьной формы со своим уникальным отличием – в основном это были значки, нашивки, галстуки и различного вида жилетки. При этом все это еще носило рекомендательный характер.

      "Уже в следующем учебном году школьная форма станет обязательной. В настоящее время проведена большая работа с детьми, родителями, педагогами. Перед 2022/2023 учебным годом в каждой школе состоялось обсуждение относительно введения определенных элементов в одежде и эмблем... Сейчас в результате проведенной работы у каждой школы есть свое лицо", - добавила представитель Мингорисполкома.
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