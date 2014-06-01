Обязательную школьную форму введут в Беларуси в 2023 году

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введут в Беларуси в 2023 году. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил глава комитета по образованию Мингорисполкома.По словам Натальи Проскуровой, до начала этого учебного года все школы республики выбрали единый элемент для школьной формы со своим уникальным отличием – в основном это были значки, нашивки, галстуки и различного вида жилетки. При этом все это еще носило рекомендательный характер."Уже в следующем учебном году школьная форма станет обязательной. В настоящее время проведена большая работа с детьми, родителями, педагогами. Перед 2022/2023 учебным годом в каждой школе состоялось обсуждение относительно введения определенных элементов в одежде и эмблем... Сейчас в результате проведенной работы у каждой школы есть свое лицо", - добавила представитель Мингорисполкома.