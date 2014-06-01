В Беларуси расширили перечень легких видов работ, которые могут выполнять подростки 14-16 лет

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В Беларуси расширили, которые могут. Соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты уже выложено на Национальном правовом Интернет-портале.В частности, перечень дополнен такими видами работ, как взвешивание на весах, комплектование, сортировка, упаковка товаров, укладка на полки и установка ценников на товары; сервировка столов и сбор грязной посуды в объектах общественного питания; выполнение работ по уборке клеток, вольеров, загонов, подсобных помещений и гнездовых домиков, мытью кормушек и поилок; работы по ремонту и переплету книг; ручная мойка машин.Также уточняется пункт "работа в качестве внештатного корреспондента средств массовой информации". В его новой редакции сказано, что с 14 до 16 лет можно работать в СМИ по подготовке статей, выступлений и фоторепортажей, вести теле- и радиопередачи и участвовать в них.Помимо этого, разрешено выполнять не только строительные и ремонтно-строительные, но и реставрационные работы. При этом должны соблюдаться установленные нормы подъема и перемещения тяжестей вручную. Это не должно быть связано с подъемом на высоту; эксплуатацией оборудования, машин и механизмов; применением электромеханического и пневматического инструмента, материалов, содержащих свинец, бензол, метанол и их дериваты - ксилол, толуол и сложные спирты, эпоксидные смолы, эфиры и другие вредные и токсичные вещества.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.