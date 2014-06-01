Литва обвинила Беларусь в порче заграждения на границе

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В МИД Литвы сообщили, что представителю посольства Беларуси вручена нота протеста - ВильнюсМинск в умышленнойВ конце августа глава литовского правительства Ингрида Шимоните сказала, что забор на границе с республикой достроен, осталось закончить оснащение его системами видеонаблюдения, что будет сделано до конца года."В МИД Литвы вызвали представителя белорусского посольства. Ему вручили ноту, в которой выражен решительный протест против повторяющихся случаев умышленной порчи заграждения (забора и проволоки) на границе с Литвой, когда к порче заграждения и доставке к нему нелегальных мигрантов присоединяются и белорусские пограничники", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.Там действия белорусских пограничников назвали "провокационными" и "нарушающими договор о правовом режиме госграницы Литвы и Беларуси"."Литва решительно требует, чтобы Беларусь как можно быстрее приняла меры, чтобы подобные случаи в будущем не повторялись", - ддобавили в МИД.Напомним, в прошлом году Литва, Латвия и Польша заявили о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Тогда Беларусь категорически это отрицала. Пограничники республики неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.