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      • Осужденным за экстремизм белорусам могут запретить въезд в страну на 30 лет

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:52
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      Осужденным за экстремизм белорусам могут запретить въезд в страну на 30 лет. Такое заявление сегодня, 6 сентября, сделал министр внутренних дел республики Иван Кубраков

      Данная тема была затронула в ходе совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии, которое проводит Александр Лукашенко.

      "Предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами Беларуси, белорусского гражданства, приобретенного в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности… В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет", - пояснил глава ведомства.

      По его словам, такое решение будет приниматься Президентом по предложению комиссии по вопросам гражданства. В МВД рассчитывают на профилактический эффект этой законодательной инициативы.
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