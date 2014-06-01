Осужденным за экстремизм белорусам могут запретить въезд в страну на 30 лет

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могут. Такое заявление сегодня, 6 сентября, сделал министр внутренних дел республики ИванДанная тема была затронула в ходе совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии, которое проводит Александр"Предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами Беларуси, белорусского гражданства, приобретенного в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности… В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет", - пояснил глава ведомства.По его словам, такое решение будет приниматься Президентом по предложению комиссии по вопросам гражданства. В МВД рассчитывают на профилактический эффект этой законодательной инициативы.