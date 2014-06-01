Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка"

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Александрзаявил о необходимости, кто. Данную тему Президент затронул в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии."Нам нужно разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", - сказал глава государства."Карта поляка" – выдаваемый польскими властями документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец карты имеет ряд прав негражданского характера. До 2019 года документ могли получить лишь граждане стран бывшего СССР, с 2019 года - граждане любого государства.