Лукашенко призвал разобраться с теми, кто получил "карту поляка"

Александр Лукашенко заявил о необходимости разобраться с теми, кто получил "карту поляка". Данную тему Президент затронул в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии.
"Нам нужно разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", - сказал глава государства.
"Карта поляка" – выдаваемый польскими властями документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец карты имеет ряд прав негражданского характера. До 2019 года документ могли получить лишь граждане стран бывшего СССР, с 2019 года - граждане любого государства.