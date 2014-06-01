До +23, ночные заморозки и дожди в выходные - синоптики о погоде с 6 по 11 сентября

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До +23 градусов,в выходные - синоптики рассказалиКак рассказали в Республиканском гидрометеоцентре страны, на текущей неделе в Беларуси продолжит удерживаться холодная для данного периода времени погода. В ночные часы воздух будет охлаждаться до +1-10 градусов, сохраняется вероятность заморозков от 0 до -3 градусов. Дневные максимумы составят +12-20 градусов. Существенных осадков не ожидается.Во вторник, 6 сентября, будет в основном без осадков. В ночное время ожидается от -3 до +7 градусов, а в дневное - от 12 до 18 градусов со знаком "плюс".В среду, 7 сентября, только в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Ночью будет от -3 до +8 градусов, а днем - от +13 до +22 градусов.В четверг, 8 сентября, также ожидаются небольшие кратковременные дожди. В ночное время прогнозируют от -3 до +9 градусов, а в дневное - от 13 до 23 градусов со знаком "плюс".В пятницу, 9 сентября, по юго-западной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью будет от -3 до +10 градусов, а днем - от +13 до +20.В субботу, 10 сентября, на большей части территории страны пройдут дожди. В ночное время ожидается от +3 до +12 градусов, а в дневное - от 11 до 20 градусов со знаком "плюс".В воскресенье, 11 сентября, температура воздуха ночью будет от +5 до +12 градусов, а днем - от +11 до +20 градусов.