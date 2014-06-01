ГПК: на выходных скопление грузовиков и легковушек наблюдалось на въезд в Польшу

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На выходных, 3 и 4 сентября,Как рассказали в Государственном пограничном комитете, основной причиной скопления машин остается невыполнение сопредельными контрольными службами установленных договоренностей по пропуску транспорта.За эти два дня, наибольшее количество грузовиков ожидало въезда в страны Евросоюза перед польским пограничным переходом Берестовица (сопредельный "Бобровники"). Через этот пункт пропуска в государства ЕС въехал 41% фур от нормы.Легковые автомобили также с задержками въезжали в Европу через польские пункты пропуска "Тересполь" ("Брест") и "Бобровники" ("Берестовица").Контрольные службы указанных пограничных переходов пропустили на свою территорию 36% и 46% авто от установленных договоренностей.