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      • ГПК: на выходных скопление грузовиков и легковушек наблюдалось на въезд в Польшу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 19:58
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      На выходных, 3 и 4 сентября, скопление грузовиков и легковушек наблюдалось на въезд в Польшу.

      Как рассказали в Государственном пограничном комитете, основной причиной скопления машин остается невыполнение сопредельными контрольными службами установленных договоренностей по пропуску транспорта.

      За эти два дня, наибольшее количество грузовиков ожидало въезда в страны Евросоюза перед польским пограничным переходом Берестовица (сопредельный "Бобровники"). Через этот пункт пропуска в государства ЕС въехал 41% фур от нормы.

      Легковые автомобили также с задержками въезжали в Европу через польские пункты пропуска "Тересполь" ("Брест") и "Бобровники" ("Берестовица").

      Контрольные службы указанных пограничных переходов пропустили на свою территорию 36% и 46% авто от установленных договоренностей.
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