В Гродненском районе из-за детской шалости сгорело 135 тонн соломы.

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В Гродненском районе из-за детской шалостиКак рассказали в МЧС, в восресенье, 4 сентября, спасателям поступила информация о том, что недалеко от аг. Одельск в поле горит скирда соломы. Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место. Вместе с работниками сельскохозяйственного предприятия пожар был потушен.Как выяснилось, компания детей играла в поле, они жгли спички и бросали их в солому. В какой-то момент скирда загорелась, дети сами попытались потушить пожар, не смогли это сделать и убежали с места происшествия.