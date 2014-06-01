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      • В Гродненском районе из-за детской шалости сгорело 135 тонн соломы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 19:54
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      В Гродненском районе из-за детской шалости сгорело 135 тонн соломы.

      Как рассказали в МЧС, в восресенье, 4 сентября, спасателям поступила информация о том, что недалеко от аг. Одельск в поле горит скирда соломы. Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место. Вместе с работниками сельскохозяйственного предприятия пожар был потушен.

      Как выяснилось, компания детей играла в поле, они жгли спички и бросали их в солому. В какой-то момент скирда загорелась, дети сами попытались потушить пожар, не смогли это сделать и убежали с места происшествия.
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