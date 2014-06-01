Суд в Минске приговорил Костусева и Федуту к десяти годам колонии

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Минский областной суд приговорил политологов Григорияи Александраусиленного режима по делу о заговоре с целью захвата власти.Сам Федута настаивал, что заговор стал результатом оперативного эксперимента, поэтому он должен быть оправдан.Кроме того, проходящих по делу Ольгу Голубович и Дениса Кравчука приговорили к 2,5 годам лишения свободы.Решение суда первой инстанции неокончательное и может быть обжаловано или опротестовано в установленном порядке.Напомним, 17 апреля прошлого года Александр Лукашенко заявил о задержании группы людей, которые готовили покушение на него и его детей. По информации главы гссударства, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Беларуси, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Президента хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.