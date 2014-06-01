  • » » В Минске считают энергокризис в Европе окном возможностей для Беларуси

      • В Минске считают энергокризис в Европе окном возможностей для Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 21:59
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      Энергокризис в Европе может стать окном возможностей для Беларуси, которая может наладить экспорт продукции из сферы деревообработки для отопления. Такое заявление сегодня, 4 сентября, сделал заместитель премьер-министра Петр Пархомчик.

      "Для нас появляется определенное окно возможностей - мы производим очень много пеллет, очень много продукции из деревообработки, которая может использоваться в Европе. Думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок, жизнь их заставит просто брать нашу продукцию.

      Мы не беспокоимся из-за области энергетики, так как у нас давно согласованы цены и на газ, и на нефть", - отметил вице-премьер.
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