В Минске считают энергокризис в Европе окном возможностей для Беларуси

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может стать, которая может наладить экспорт продукции из сферы деревообработки для отопления. Такое заявление сегодня, 4 сентября, сделал заместитель премьер-министра Петр"Для нас появляется определенное окно возможностей - мы производим очень много пеллет, очень много продукции из деревообработки, которая может использоваться в Европе. Думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок, жизнь их заставит просто брать нашу продукцию.Мы не беспокоимся из-за области энергетики, так как у нас давно согласованы цены и на газ, и на нефть", - отметил вице-премьер.