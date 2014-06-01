Помощь многодетным семьям на подготовку детей к учебному году оказана на 21 млн рублей

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на подготовку детей к учебному году оказана на. Об этом сегодня, 4 сентября, рассказала министр труда и социальной защиты."Помощь со стороны государства действительно многогранная и многовекторная. Прежде всего это помощь многодетным семьям. Мы понимаем: с рождением ребенка расходы семьи увеличиваются. Ежегодно каждому школьнику в многодетной семье оказывается помощь в размере 30% размера бюджета прожиточного минимума. Сегодня это примерно 100 рублей. Такая помощь оказана на 210 000 детей из многодетных семей, ее общая сумма составила 21 млн рублей.Второе направление - государственная адресная социальная помощь. Это аварийный выход из трудной жизненной ситуации. Таких семей у нас около 3 000, в которых воспитывается 8 000 школьников. Общая сумма помощи составила 5 млн рублей - на такую сумму государство оказало помощь в сложной жизненной ситуации", - сказала Ирина Костевич.Отдельно глава ведомства прокомментировала вопрос роста зарплаты бюджетников за счет увеличения базовой ставки."Если в декабре 2021 года мы финишировали с базовой ставкой 198 рублей, то ноябрь текущего года - 212 рубля. В течение 2022 года мы 6 раз повышали базовую ставку, а это основа зарплаты. От нее зависят стимулирующие, компенсирующие выплаты. По факту за этот год базовая ставка выросла на 14 рублей, но эффект ощутим через стимулирующие и компенсирующие выплаты. По экспертной оценке при средней зарплате это плюс 100 рублей.В этом году учителям введена новая надбавка - за классное руководство в размере базовой ставки. С 1 сентября воспитателям дошкольного образования предусмотрена надбавка в размере 20% от оклада, помощникам воспитателя - 10% от оклада. Установление надбавки и рост базовой ставки позволит повысить зарплату воспитателям дошкольного образования от 70 до 86 рублей в зависимости от имеющейся квалификационной категории, а помощникам воспитателя - на 29 рубля. На эти цели из бюджета будет дополнительно направлено 18,3 млн рублей", - пояснили министр.