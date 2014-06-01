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      • В Беларуси за сутки произошло 6 лесных и 2 торфяных пожара

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:17
      (голосов: 0)
      В Беларуси за сутки произошло 6 лесных и 2 торфяных пожара.

      По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, с 6:00 3 сентября по 6:00 4 сентября были ликвидированы 6 лесных пожаров на общей площади 1,98 га. Помимо этого, спасатели потушили 2 торфяных пожара на общей площади 0,61 га и 55 пожаров травы и кустарников на общей площади 6,089 га.

      В МЧС добавили, что за минувшие сутки зарегистрированы 28 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых уничтожены 3 строения и 1 единица техники. Еще 16 строений и 2 единицы техники были повреждены.
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