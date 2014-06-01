Жительница Витебска задержана за вербовку девушек для оказания интим-услуг за границей.

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Жительница Витебскадля оказания интим-услуг за границей.Как рассказали в Министерстве внутренних дел Беларуси, оперативники Могилевской области вместе с витебскими коллегами предотвратили вывоз за границу молодой белоруски для занятия проституцией.Правоохранители выяснили, что 42-летняя витебчанка познакомилась в соцсети с 20-летней жительницей Могилевской области с целью вербовки. Женщина заманивала ее высоким заработком от 2 000 долларов в месяц, описывала хорошие условия "работы", проживание в дорогих апартаментах. В итоге, девушка согласилась.Трафикершу и ее жертву задержали на автовокзале в Витебске при попытке выезда в РФ.По данному факту возбудили уголовное дело.