  • » » Жительница Витебска задержана за вербовку девушек для оказания интим-услуг за границей

      • Жительница Витебска задержана за вербовку девушек для оказания интим-услуг за границей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:11
      (голосов: 1)
      Жительница Витебска задержана за вербовку девушек для оказания интим-услуг за границей.

      Как рассказали в Министерстве внутренних дел Беларуси, оперативники Могилевской области вместе с витебскими коллегами предотвратили вывоз за границу молодой белоруски для занятия проституцией.

      Правоохранители выяснили, что 42-летняя витебчанка познакомилась в соцсети с 20-летней жительницей Могилевской области с целью вербовки. Женщина заманивала ее высоким заработком от 2 000 долларов в месяц, описывала хорошие условия "работы", проживание в дорогих апартаментах. В итоге, девушка согласилась.

      Трафикершу и ее жертву задержали на автовокзале в Витебске при попытке выезда в РФ.

      По данному факту возбудили уголовное дело.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь