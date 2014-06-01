  • » » Заяц: Беларусь в сложнейших условиях вышла в лидеры по производству продовольствия на душу населения

      • Заяц: Беларусь в сложнейших условиях вышла в лидеры по производству продовольствия на душу населения

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:05
      (голосов: 0)
      Беларусь в сложнейших условиях вышла в лидеры по производству продовольствия на душу населения. Такое заявление сегодня, 3 сентября, на фестивале-ярмарке "Дажынкі" тружеников села Брестской области в городском поселке Телеханы сделал вице-премьер Леонид Заяц.

      "В целом, Беларусь добилась высоких результатов на жатве-2022. Намолочено свыше 10,5 млн т зерновых, зернобобовых, рапса и зерна кукурузы, что позволит обеспечить внутренние потребности и нарастить экспорт. В стране 19 районов превзошли стотысячный намолот зерновых культур, один экипаж-шеститысячник, один - пятитысячник, 9 экипажей комбайнеров намолотили более 4 000 т хлеба, 65 экипажей превзошли трехтысячный рубеж, насчитывается 2 650 экипажей-тысячников.

      Все эти успехи, все эти намолоты - благодаря стратегическому курсу развития нашего агропромышленного комплекса, благодаря поддержке Президента и правительства, трудолюбию наших людей, которые обеспечили продовольственный достаток, показали всему миру, как в этих сложнейших условиях, при таком санкционном давлении Беларусь вышла в лидеры по обеспечению продукцией сельского хозяйства на душу населения", - сказал заместитель премьер-министра.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь