Заяц: Беларусь в сложнейших условиях вышла в лидеры по производству продовольствия на душу населения

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Беларусь в сложнейших условиях вышла в. Такое заявление сегодня, 3 сентября, на фестивале-ярмарке "Дажынкі" тружеников села Брестской области в городском поселке Телеханы сделал вице-премьер Леонид"В целом, Беларусь добилась высоких результатов на жатве-2022. Намолочено свыше 10,5 млн т зерновых, зернобобовых, рапса и зерна кукурузы, что позволит обеспечить внутренние потребности и нарастить экспорт. В стране 19 районов превзошли стотысячный намолот зерновых культур, один экипаж-шеститысячник, один - пятитысячник, 9 экипажей комбайнеров намолотили более 4 000 т хлеба, 65 экипажей превзошли трехтысячный рубеж, насчитывается 2 650 экипажей-тысячников.Все эти успехи, все эти намолоты - благодаря стратегическому курсу развития нашего агропромышленного комплекса, благодаря поддержке Президента и правительства, трудолюбию наших людей, которые обеспечили продовольственный достаток, показали всему миру, как в этих сложнейших условиях, при таком санкционном давлении Беларусь вышла в лидеры по обеспечению продукцией сельского хозяйства на душу населения", - сказал заместитель премьер-министра.