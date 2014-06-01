  • » » Мошенник пытался выманить у 89-летней гомельчанки 4 000 долларов

      • Мошенник пытался выманить у 89-летней гомельчанки 4 000 долларов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:57
      (голосов: 0)
      Мошенник пытался выманить у 89-летней гомельчанки 4 000 долларов.

      В начале июля неизвестные позвонили пенсионерке с историей о ДТП, виновницей которого якобы стала ее дочь. За непривлечение родного человека к уголовной ответственности женщина была готова передать указанную сумму.

      Пока курьер был в пути, к женщине зашли соседи и, узнав о случившемся, объяснили, что ее обманывают. Звонок дочери подтвердил, что никакой аварии не было. Приехавшего курьера прогнали и лишь потом позвонили в милицию.

      Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество.

      Нарушителя уже задержали, им оказался 17-летний гомельчанин, который увидел предложение о легком заработке в соцсети. Фигуранта находится в изоляторе временного содержания. Сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.
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