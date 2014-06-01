Минэкономики: положительная динамика экспорта товаров наблюдается четвертый месяц подряд

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наблюдается четвертый месяц подряд. Об этом сегодня, 2 сентября, заявили в Министерстве экономики Беларуси.После падения экспорта товаров в марте 2022 года на фоне шока от усиления санкционного давления последние 4 месяца наблюдается его положительная динамика. По итогам июня показатель достиг 3,2 млрд долларов (на 14% выше, чем в мае этого года). В июле экспорт продолжил свой рост (101,7%)."По итогам июня и июля объемы поставок приблизились к значениям аналогичных периодов 2021 года и составили: июнь к июню 2021 года - 99,6%, июль к июлю 2021 года - 97,5%. Это - следствие проводимой работы по переориентации экспорта на альтернативные рынки сбыта, наращиванию торговли с дружественными странами", - добавили в ведомстве.