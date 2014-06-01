Белгидромет: август этого года стал самым жарким за последние 12 лет

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этого года стал"Средняя по Беларуси температура воздуха за август составила плюс 20,8 градуса, что выше климатической нормы на 2,8 градусов. Август 2022 повторил рекорд последнего летнего месяца 2010 года, ставшего самым теплым за всю историю метеонаблюдений. По всей территории страны отмечалась положительная аномалия температуры воздуха, находившаяся в основном в пределах от +2 до +3,5 градуса", - рассказали в Республиканскогм гидрометеоцентре.Там добавили, что средняя температура воздуха за первую декаду месяца была близка к норме. Вторая и третья декады были очень теплыми с положительной аномалией температуры воздуха равной 3,7 градуса и 4,6 градуса соответственно.За месяц в среднем по Беларуси выпало 23,3 мм осадков (37% климатической нормы). По всей территории страны, за исключением отдельных пунктов наблюдения, отмечался значительный дефицит осадков: выпало от 7% до 65% нормы.Кроме того, в августе на реках республики наблюдался в основном спад уровней воды.