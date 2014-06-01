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      • На Украине суд арестовал почти 400 российских и белорусских вагонов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:30
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      Украинский суд арестовал почти на 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих, как утверждается, 8 российским и 2 белорусским компаниям.

      "Речь идет о более чем 390 железнодорожных вагонах. Их рыночная стоимость составляет примерно 10,83 миллиона долларов", - заявили в Нацполиции Украины.

      В ведомстве добавили, что указанное имущество арестовано в рамках уголовного производства по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
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