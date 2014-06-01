На Украине суд арестовал почти 400 российских и белорусских вагонов

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Украинский, принадлежащих, как утверждается, 8и 2компаниям."Речь идет о более чем 390 железнодорожных вагонах. Их рыночная стоимость составляет примерно 10,83 миллиона долларов", - заявили в Нацполиции Украины.В ведомстве добавили, что указанное имущество арестовано в рамках уголовного производства по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".