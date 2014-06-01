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      • Пятиклассник из Кобрина помог установить личность курьера телефонных мошенников

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:37
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      Пятиклассник из Кобрина помог установить личность курьера телефонных мошенников.

      Инцидент случился в частном секторе райцентра. Пожилой кобринчанке позвонил неизвестный и сообщил, что близкий ей человек стал виновником ДТП и для решения проблемы нужны деньги. Прибывшему курьеру пенсионерка передала 2 000 долларов.

      При установлении обстоятельств мошенничества милиционеры проводили подворовой обход, пытаясь найти очевидцев происшествия, располагающих хоть какой-то информацией. Оперативник разговорился с местными мальчишками, один из которых вспомнил незнакомый автомобиль на их улице и описал приехавшего на нем мужчину.

      Нарушителя вскоре задержали - им оказался житель Бреста, сын владельца машины.

      За помощь в раскрытии преступления ученику 5 класса СШ №2 Кобрина Арсению Горегляду сегодня на торжественной линейке начальник РОВД вручил благодарность и денежную премию, а школе по случаю нового учебного года - комплект спортивных мячей.
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