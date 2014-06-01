Минчанка хотела избавиться от порчи и лишилась более 29 000 белорусских рублей.

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Минчанка хотела30 августа к правоохранителям обратилась 61-летняя женщина, которая стала жертвой мошенницы.В феврале 2021 года она нашла в интернете объявление об оказании услуг по снятию порчи. Так как у потерпевшей были опасения за будущее своей семьи, она решила воспользоваться услугой.Во время видеозвонков целитель убедила, что на близких минчанки лежит порча, снять которую помогут 300 рублей. Женщина сразу же перевела деньги на предоставленные реквизиты счета, а взамен получила советы по проведению ритуалов. Затем гадалка сообщила, что нужно перечислить еще больше денег. Ввиду отсутствия сбережений, потерпевшая заложила в ломбард золотые изделия и оформила 3 кредита в банках на свое имя.За пару месяцев минчанка перечислила ясновидящей свыше 29 000 рублей, но вскоре поняла, что ее обманули и обратилась в милицию.По данному факту возбудили уголовное дело за "мошенничество, совершенное в крупном размере". Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.