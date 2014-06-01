  • » » Россия выдала Беларуси обвиняемую в экстремизме активистку

      • Россия выдала Беларуси обвиняемую в экстремизме активистку

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 19:07
      (голосов: 0)
      Россия удовлетворила запрос Беларуси об экстрадиции обвиняемой в разжигании соцвражды и экстремизме активистки Яны Пинчук.

      "1 сентября 2022 года она передана на территорию Республики Беларусь", - сказано в заявлении Генеральной прокуратуры республики.

      Уголовное дело против Пинчук находится в производстве Витебского городского отдела следственного комитета.

      Напомним, объявленная в Беларуси в розыск администратор Telegram-канала "Витебск 97%" Пинчук была арестована в Петербурге.

      29 марта Генпрокуратура постановила выдать Пинчук правоохранителям республики для привлечения к уголовной ответственности по статьям о разжигании социальной вражды или розни; призывах к действиям во вред нацбезопасности; создании экстремистского объединения. 1 июня городской суд Санкт-Петербурга признал решение Генпрокуратуры законным.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь