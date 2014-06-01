Россия выдала Беларуси обвиняемую в экстремизме активистку

Россия удовлетворила запрос Беларуси об экстрадиции обвиняемой в разжигании соцвражды и экстремизме активистки Яны Пинчук.
"1 сентября 2022 года она передана на территорию Республики Беларусь", - сказано в заявлении Генеральной прокуратуры республики.
Уголовное дело против Пинчук находится в производстве Витебского городского отдела следственного комитета.
Напомним, объявленная в Беларуси в розыск администратор Telegram-канала "Витебск 97%" Пинчук была арестована в Петербурге.
29 марта Генпрокуратура постановила выдать Пинчук правоохранителям республики для привлечения к уголовной ответственности по статьям о разжигании социальной вражды или розни; призывах к действиям во вред нацбезопасности; создании экстремистского объединения. 1 июня городской суд Санкт-Петербурга признал решение Генпрокуратуры законным.