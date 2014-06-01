Россия выдала Беларуси обвиняемую в экстремизме активистку

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Россия удовлетворила запрос Беларуси обобвиняемой в разжигании соцвражды иЯны Пинчук."1 сентября 2022 года она передана на территорию Республики Беларусь", - сказано в заявлении Генеральной прокуратуры республики.Уголовное дело против Пинчук находится в производстве Витебского городского отдела следственного комитета.Напомним, объявленная в Беларуси в розыск администратор Telegram-канала "Витебск 97%" Пинчук была арестована в Петербурге.29 марта Генпрокуратура постановила выдать Пинчук правоохранителям республики для привлечения к уголовной ответственности по статьям о разжигании социальной вражды или розни; призывах к действиям во вред нацбезопасности; создании экстремистского объединения. 1 июня городской суд Санкт-Петербурга признал решение Генпрокуратуры законным.