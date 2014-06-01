Лукашенко рассказал, как понял, что не может быть атеистом

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Александр, что в молодости читал лекции по атеистической пропаганде, и понял, чтом."Когда я был совсем молодым человеком, лектором, меня пригласили в обком партии и утвердили лектором по атеистической пропаганде. Я пытался читать эти лекции и однажды столкнулся в Копысе со священником, с которым у нас был затеян резкий разговор. Я с ним спорил-спорил, а потом вышел и подумал: боже, какой я слабак по сравнению с обычными священнослужителями, не говоря о великих людях. На этом моя атеистическая пропаганда закончилась. Я понял, что это не мое дело, и что я не должен быть атеистом.В Беларуси Бог был всегда. Мы не можем упрекнуть наше прежнее руководство в том, что они были бесами какими-то, или еще хуже", - сказал глава государства.