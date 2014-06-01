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      • Лукашенко показал школьникам первый белорусский компьютер

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 14:03
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      Сегодня, 1 сентября, в ходе открытого онлайн-урока для всех школ и вузов страны, Александр Лукашенко представил первый компьютер, произведенный в стране.

      "Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт - первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать, - процессоры, программное обеспечение, - и создать этот компьютер", - сказал Президет.

      По его словам, сейчас в компьютере всего 12% деталей произведены в Беларуси, но к концу текущего года в республике будут производить уже 30% деталей.

      "Компьютер создан на белорусском заводе "Горизонт". Уверен, студенты и школьники об этом не догадались бы, если бы их не предупредили заранее", - добавил глава государства.
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