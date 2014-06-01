1 сентября в Беларуси повысится базовая ставка

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С четверга, 1 сентября, в Беларуси. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр республики.В частности, размер базовой ставки составит 211 рублей, а с 1 ноября - 212 рублей.Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, в текущем году продолжается поэтапный рост зарплаты работников бюджетной сферы за счет увеличения базовой ставки.В первом полугодии базовая ставка повышена с 198 до 210 (на 6%) рублей. В результате среднегодовой размер базовой ставки в 2022 году составит 209,8 (с ростом к 2021 году на 6,9%) рублей. Так как к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, в ноябре повышение зарплаты за счет роста базовой ставки составит в среднем примерно 12 (от 5 до 30) рублей. На повышение базовой ставки из бюджета будет направлено около 59 млн рублей.Помимо этого, с учетом важности и актуальности этого вопроса в преддверии нового учебного года правительством приняло решение о дополнительном повышении зарплаты воспитателей детских садов и помощников воспитателей. Воспитателям дошкольного образования с 1 сентября предусмотрена надбавка в размере 20% от оклада, помощникам воспитателя - 10% от оклада.