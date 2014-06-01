Мужчина в Минске по ночам обворовывал незапертые автомобили.

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Мужчина в Минске по ночамК правоохранителям обратился минчанин с заявлением о краже из машины. Выяснилось, что из незапертого салона похищена валюта на сумму свыше 12 000 рублей и банковские карты.Правоохранители по подозрению в совершении преступления оперативно задержали 25-летнего жителя Гродненской области.Как выяснилось, фигурант приехал в Минск и проживал в хостеле. По ночам он прогуливался по столичным дворам, дергал дверные ручки припаркованных машин. Из незапертых авто мужчина забирал все ценное. Вырученные деньги нарушитель тратил на личные нужды.Сейчас известно о причастности задержанного минимум к 5 эпизодам хищений. По данному факту возбудили уголовное дело.