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      • Мужчина в Минске по ночам обворовывал незапертые автомобили

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:31
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      Мужчина в Минске по ночам обворовывал незапертые автомобили.

      К правоохранителям обратился минчанин с заявлением о краже из машины. Выяснилось, что из незапертого салона похищена валюта на сумму свыше 12 000 рублей и банковские карты.

      Правоохранители по подозрению в совершении преступления оперативно задержали 25-летнего жителя Гродненской области.

      Как выяснилось, фигурант приехал в Минск и проживал в хостеле. По ночам он прогуливался по столичным дворам, дергал дверные ручки припаркованных машин. Из незапертых авто мужчина забирал все ценное. Вырученные деньги нарушитель тратил на личные нужды.

      Сейчас известно о причастности задержанного минимум к 5 эпизодам хищений. По данному факту возбудили уголовное дело.
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