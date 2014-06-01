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      • В Беларуси станет меньше партий

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 20:26
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      В Беларуси станет меньше партий, останутся лишь те, которые что-либо из себя представляют. Такое заявление сделал сегодня глава администрации президента Игорь Сергеенко.

      Александр Лукашенко заявил сегодня, что партии должны иметь партнерские отношения с властью и следовать курсу, обозначенному Всебелорусским народным собранием, иначе будут ликвидированы.

      "Разумеется, коррективы будут, и вот тот анализ предварительный, который проведен, показывает, что, наверно, партийное поле будет несколько уже, но зато останутся те партии, которые что-то из себя представляют, о которых знают наши граждане. О многих партиях-то и не знают", - сказал Игорь Сергеенко после совещания у Президента.

      По его словам, задача законопроекта заключается в совершенствовании деятельности партий, она должна быть не "бумажная", а за ней "должны стоять конкретные люди, должна стоять конкретная работа по привлечению тех или иных людей в ряды партии, и, соответственно, выработка программы".
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