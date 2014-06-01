Лукашенко заявил, что "наелся" президентства

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Александрзаявил, что не держится за кресло и. Об этом Президент заявил в ходе совещания в Минске."Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже "наелся" президентства вот так.У меня совсем нет проблемы сохранить власть, тогда как собравшихся чиновников этот вопрос, наоборот, должен волновать", - добавил белорусский лидер.Напомним, до этого глава государства говорил, что ему импонирует опыт Китая, где руководителя страны избирают на Всекитайском собрании народных представителей.