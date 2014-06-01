В Беларуси попросили дать по 12 лет колонии фигурантам дела о перевороте

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Гособвинение просит назначить основным обвиняемым по делу о заговоре для захвата госвласти в Беларуси Юрию Зенковичу, Александру Федуте и Григорию Костусеву наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии усиленного режима.По словам прокурора, он считает винудоказанной.В частности, гособвинитель попросил суд признать Зенковича виновным в заговоре с целью захвата госвласти, в руководстве экстремистским формированием, в призывах через сеть к захвату власти и действиям во вред нацбезопасности, а также в разжигании социальной вражды."По совокупности преступлений... прошу окончательно назначить Зенковичу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима", - сказал он.Гособвинитель также заявил в суде, что считает обязательства обвиняемого Зенковича выполненными, эти обязательства были предусмотрены заключенным им досудебным соглашением со следствием при предъявлении обвинения.Прокурор попросил суд признать Федуту и Костусева виновными в заговоре и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Ещё 2 фигурантов дела гособвинение попросило признать виновными в грубом нарушении общественного порядка и назначить наказание в 3 года колонии общего режима.