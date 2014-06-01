Литва завершила возведение 502-километрового забора на границе с Беларусью

Основные работы по строительству забора на литовско-белорусской границе уже завершены. Информацию подтвердили в компании EPSO-G, которая занималась осуществлением проекта.
Там пояснили, что длина конструкции достигла 502 км. Хоть основные работы и подошли к концу, в ближайшее время еще планируется устранить ряд дефектов.
Напомним, решение о строительстве забора приняли летом прошлого года. Власти Литвы хотели с помощью данной конструкции остановить беженцев, которые пытались через Литву попасть в более успешные страны Европейского союза.
Работы обошлись в 152 млн евро. В правительстве Литвы ранее заявляли, что забор на границе строится в кредит.