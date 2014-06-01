Литва завершила возведение 502-километрового забора на границе с Беларусью

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Основные работы по строительствууже завершены. Информацию подтвердили в компании EPSO-G, которая занималась осуществлением проекта.Там пояснили, что длина конструкции достигла. Хоть основные работы и подошли к концу, в ближайшее время еще планируется устранить ряд дефектов.Напомним, решение о строительстве забора приняли летом прошлого года. Власти Литвы хотели с помощью данной конструкции остановить беженцев, которые пытались через Литву попасть в более успешные страны Европейского союза.Работы обошлись в 152 млн евро. В правительстве Литвы ранее заявляли, что забор на границе строится в кредит.