Эйсмонт: Президент держит такой темп, показывая всей стране, как нужно работать

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Насыщенный график Президента - это ответ на те вопросы, которые ставит перед нашей страной и нашим регионом, перед всей планетой 2022 год. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья"Для нас были непростыми и предыдущие годы. Но 2022 - это предельная концентрация: военная специальная операция, угроза мирового голода, беспрецедентные санкции и давление на нашу страну. И возникает вопрос, неужели кто-то думает, что можно продолжать жить нормально, сыто и спокойно, а работать как и прежде. Президент конкретно своим примером показывает, что нет. Вы слышали, сколько раз Президент произнес фразу "раздеваться и работать". Она уже трансформировалась в "напрягаться и работать", "упираться и работать".На каждом совещании, в присутствии СМИ и без них, Глава государства повторяет, что нужно шевелиться, нельзя расслабляться. И это не потому, что ему нечего сказать. Секрет успеха сейчас - это тотальная мобилизация. Это наша белорусская мобилизация у каждого на своем рабочем месте. В графике Президента четверг был определен как день для работы с документами. Помимо того массива документов, который он получает каждый день, в небольшой промежуток времени с 8 до 11 утра Президент провел 12 телефонных разговоров с чиновниками, министрами, губернаторами. Каждому из них был устроен не то что опрос, а допрос по важнейшим направлениям.Вообще выездных мероприятий за это лето с главой государства было порядка 30: десятки предприятий посетили, плюс общение с людьми, интервью журналистам, совещания в Минске и не только в Минске. Он", - отметила Эйсмонт.