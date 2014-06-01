Лукашенко рассказал, как разгружал вагоны в студенческие годы

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Александррассказал, что, несмотря на повышенную стипендию,, чтобы заработать денег."Шел поздно вечером разгружал вагоны с ребятами. Если кто-то хочет заработать, надо шевелиться", - сказал Президент.По его словам, в стране, и особенно в Минске, есть много возможностей заработать."Например, лишь на предприятиях холдинга "БелОМО" есть вакансии примерно на 200 человек. При этом кадры в эпоху интеллектуальной экономики требуются высококвалифицированные, но есть вакансии и попроще, где нужны люди с рабочими специальностями", - добавил глава государства.