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      • Лукашенко рассказал, как разгружал вагоны в студенческие годы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 20:40
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      Александр Лукашенко рассказал, что в студенческие годы, несмотря на повышенную стипендию, разгружал вечерами вагоны, чтобы заработать денег.

      "Шел поздно вечером разгружал вагоны с ребятами. Если кто-то хочет заработать, надо шевелиться", - сказал Президент.

      По его словам, в стране, и особенно в Минске, есть много возможностей заработать.

      "Например, лишь на предприятиях холдинга "БелОМО" есть вакансии примерно на 200 человек. При этом кадры в эпоху интеллектуальной экономики требуются высококвалифицированные, но есть вакансии и попроще, где нужны люди с рабочими специальностями", - добавил глава государства.
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