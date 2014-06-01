Лукашенко рассказал, как разгружал вагоны в студенческие годы

Александр Лукашенко рассказал, что в студенческие годы, несмотря на повышенную стипендию, разгружал вечерами вагоны, чтобы заработать денег.
"Шел поздно вечером разгружал вагоны с ребятами. Если кто-то хочет заработать, надо шевелиться", - сказал Президент.
По его словам, в стране, и особенно в Минске, есть много возможностей заработать.
"Например, лишь на предприятиях холдинга "БелОМО" есть вакансии примерно на 200 человек. При этом кадры в эпоху интеллектуальной экономики требуются высококвалифицированные, но есть вакансии и попроще, где нужны люди с рабочими специальностями", - добавил глава государства.