Лукашенко: будущее ЕС только в сотрудничестве с Беларусью и Россией

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Будущее Европейского союза. Такое заявление сделал сегодня Александр Лукашенко.По его словам, недавно в Польше предложили распустить Евросоюз."Это мечта Америки. Конфликт Европы и Америки начался тогда, когда появилась альтернативная валюта - евро. Поэтому все только начинается".только с нами, с РФ. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать - и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся. Поэтому будущее Европы с нами, если они хотят жить, а не превратиться в ядерный пепел", - сказал Президент.