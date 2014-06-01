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      • Лукашенко: будущее ЕС только в сотрудничестве с Беларусью и Россией

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:25
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      Будущее Европейского союза только в сотрудничестве с Беларусью и Россией. Такое заявление сделал сегодня Александр Лукашенко.

      По его словам, недавно в Польше предложили распустить Евросоюз.

      "Это мечта Америки. Конфликт Европы и Америки начался тогда, когда появилась альтернативная валюта - евро. Поэтому все только начинается".

      Будущее ЕС только с нами, с РФ. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать - и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся. Поэтому будущее Европы с нами, если они хотят жить, а не превратиться в ядерный пепел", - сказал Президент.
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