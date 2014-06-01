Лукашенко: Шольц - это пацан, который ничего не понимает в политике

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Олаф. Такое заявление сделал сегодня Александр, когда комментировал недавние заявления канцлер ФРГ о разговоре с Президентом РФ."Такие разговоры между двумя руководителями государств абсолютно закрытый характер носят. О разговоре можно говорить и его обнародовать лишь с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: "Вот, я хочу". И так далее".Еще Президент Франции Эммануэль Макрон как-то пиарился перед журналистами разговором с Владимиром Путиным. Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", - сказал белорусский лидер.