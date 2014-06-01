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      • Лукашенко: Шольц - это пацан, который ничего не понимает в политике

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:19
      (голосов: 0)
      Олаф Шольц - пацан, который ничего не понимает и не хочет понимать в политике. Такое заявление сделал сегодня Александр Лукашенко, когда комментировал недавние заявления канцлер ФРГ о разговоре с Президентом РФ.

      "Такие разговоры между двумя руководителями государств абсолютно закрытый характер носят. О разговоре можно говорить и его обнародовать лишь с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: "Вот, я хочу". И так далее".

      Еще Президент Франции Эммануэль Макрон как-то пиарился перед журналистами разговором с Владимиром Путиным. Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", - сказал белорусский лидер.
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