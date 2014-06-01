Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие

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Сегодня, 26 августа, Александрзаявил, что, чтобы они, готово."Им нужно понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Владимиром Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! Беларусь готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада", - сказал глава государства.Ранее Лукашенко заявил на встрече с Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил РФ помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.