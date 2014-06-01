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      • Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:46
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      Сегодня, 26 августа, Александр Лукашенко заявил, что переоборудование белорусских самолетов, чтобы они несли ядерное оружие, готово.

      "Им нужно понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Владимиром Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! Беларусь готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада", - сказал глава государства.

      Ранее Лукашенко заявил на встрече с Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил РФ помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.
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