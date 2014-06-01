Премьер Беларуси обсудил с Мишустиным цены на энергоносители

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Премьер-министр Беларуси заявил, что обсудил с российским коллегой подходы к установлениюна 2023 год, результаты переговоров стороны коммерчески финализируют в ближайшее время.Встреча Михаилаи Романпрошла накануне в Чолпон-Ате в Киргизии на полях евразийского межправсовета."Разумеется, говорили и о подходах к установлению цен на энергоносители на 2023 год. Результаты переговоров по данным вопросам были достаточно успешными. Мы коммерчески финализируем их в ближайшее время.Обсудили и ход реализации союзных программ. Идем в хорошем темпе, выполняем свои обязательства. Из 900 с лишним мероприятий почти 50% уже выполнено. Практически нет фактов срыва сроков. Лишь по некоторым программам есть сдвиги по времени, которые вызваны большим масштабом работы. Особенно в связи с цифровыми платформами - где-то больше времени потребовалось на разработку", - сказал глава правительства.По его словам, обсуждалась реализация поручений президентов по ряду направлений, в частности по сотрудничеству в сфере микроэлектроники."Соглашение о совместной работе по развитию как микроэлектронной компонентной базы, так и электронного машиностроения уже на завершающей стадии. На завершающей стадии находится и соглашение о единой промышленной политике. Соглашение по расширению использования портов РФ для транспортировки грузов Беларуси тоже в финальной стадии. То есть, мы получаем гарантированные провозные мощности через территорию РФ и южные порты. По северным портам у нас все решено, сейчас расширяемся на юг. Это очень важно, потому что емкость грузов высокая, надо застолбить свое место", - заключил Головченко.