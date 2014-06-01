Беларусь предложила скоординировать позиции ЕАЭС по биобезопасности

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по биологической безопасности в условиях, когда в мире не исключены бактериологические исследования в военных целях, и принять соответствующую стратегию. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси."Я призываю еще раз вернуться к вопросу о необходимости принятия стратегии биологической безопасности ЕАЭС. Вы видите, что у нас чуть ли не каждый месяц появляются новые биологические угрозы. Не исключаем, что ведутся и исследования в области бактериологических угроз, которые могут быть применены в военных целях", - сказал Роман Головченко в ходе заседания Евразийского межправсовета.По его словам, "нужно скоординировать совместную работу по укреплению нашей биологической безопасности"."Проект такого документа был разработан белорусской стороной и направлен ЕЭК для рассмотрения государствами-членами союза. Мы знаем, что были определенные сомнения в необходимости принятия такого документа, потому что такая или схожая работа ведется по линии ОДКБ, а также в связи с тем, что вопросы биобезопасности в полной мере не относятся к компетенции ЕАЭС. Тем не менее, по нашей информации, активной работы в рамках ОДКБ по данному вопросу пока не ведется. Более того, предлагаемый нами документ изначально разработан для решения вопросов гражданского назначения, не связанных с вопросами военной безопасности", - сообщил глава белорусского правительства.