Минск перевел основные расчеты с Москвой в российские рубли

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Беларусь и Россия на фоне западных санкций провели все необходимые операции помежду двумя странами в. Такое заявление сегодня, 25 августа, сделал премьер-министр республики в ходе встречи со своим российским коллегой."Мы провели все необходимые операции по переводу основных платежей между нами в российские рубли. Это существенно облегчило проведение расчетов. Убежден, что в ближайшее время увидим эффект от мероприятий, которые мы проводили и в прошлом году, и в этом", - сказал Роман Головченко.По его словам, результатом общих усилийпо переориентации поставок с рынков недружественных государств стал рост взаимного товарооборота по итогам первого полугодия текущего года на 12,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года."Уверен, что это не предел", - заключил глава белорусского правительства.