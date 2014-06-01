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      • Минск перевел основные расчеты с Москвой в российские рубли

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:10
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      Беларусь и Россия на фоне западных санкций провели все необходимые операции по переводу основных платежей между двумя странами в российские рубли. Такое заявление сегодня, 25 августа, сделал премьер-министр республики в ходе встречи со своим российским коллегой.

      "Мы провели все необходимые операции по переводу основных платежей между нами в российские рубли. Это существенно облегчило проведение расчетов. Убежден, что в ближайшее время увидим эффект от мероприятий, которые мы проводили и в прошлом году, и в этом", - сказал Роман Головченко.

      По его словам, результатом общих усилий Минска и Москвы по переориентации поставок с рынков недружественных государств стал рост взаимного товарооборота по итогам первого полугодия текущего года на 12,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года.

      "Уверен, что это не предел", - заключил глава белорусского правительства.
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