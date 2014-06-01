ГПК: за сутки наибольшее скопление грузовиков наблюдалось на польском направлении

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за прошедшие сутки наблюдалось на польском направлении.Как пояснили в Государственном пограничном комитете, за минувшие сутки контрольные службы на пограничном переходе "Бобровники" (сопредельный "Берестовица") оформили лишь 17% фур от нормы.Через литовские пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") в государства Европейского союза выехало 19% и 39% фур от установленных норм соответственно.Что касается легковушек, то в течение прошедших суток задержки в их оформлении фиксировались в польских пограничных пунктах "Тересполь" ("Брест"), "Бобровники" и литовском "Мядининкай". Контрольные службы этих пограничных переходов пропустили на свою территорию 33%, 49% и 48% авто от нормы соответственно.